ЕС созывает заседание после массированной атаки России: Кошта пригласил Зеленского

23 октября в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета. Принять участие в нем пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х.