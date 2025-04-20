В ЄС скептично відреагували на великоднє перемир’я Кремля

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", - заявила головний речник Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер.

Вона додала, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

"Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона справді цього хоче... Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", - сказала вона.