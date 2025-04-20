В ЕС скептически отреагировали на пасхальное перемирие Кремля

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", - заявила главный представитель Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Гиппер.

Она добавила, что прошло больше месяца с тех пор, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", - сказала она.