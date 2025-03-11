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Україна погодилася на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Росією

Джидда, Вівторок 11 березня 2025 20:17
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Україна погодилася на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Росією Фото: Україна та США обговорили припинення вогню з Росією (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували реалізувати США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву України та США за підсумками переговорів у Саудівській Аравії.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню", - йдеться в заяві.

Там також зазначається, що такий режим може бути продовжений за згодою сторін у разі, якщо Росія прийме таку пропозицію.

Американські чиновники пообіцяли довести до відома Росії, що взаємність з її боку "є ключем до досягнення миру".

Припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може погодитися на припинення вогню в разі, якщо їй нададуть гарантії безпеки. Також умовою для цього є додаткова військова допомога.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп вважає, що питання гарантій безпеки необхідно розглядати вже після завершення війни.

Позиція України з цього питання частково змінилася після того, як Зеленський і президент США Дональд Трамп посварилися в Білому домі.

Зокрема, президент України запропонував перемир'я з Росією в небі та на морі. Це означає припинення ракетних і дронових атак на об'єкти цивільної інфраструктури.

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