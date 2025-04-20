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В ЕС скептически отреагировали на пасхальное перемирие Кремля

Воскресенье 20 апреля 2025 02:31
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В ЕС скептически отреагировали на пасхальное перемирие Кремля Фото: в Брюсселе ждут четких действий от Москвы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В руководстве Европейского Союза осторожно отреагировали на оглашение Россией одностороннего перемирия на Пасху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", - заявила главный представитель Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Гиппер.

Она добавила, что прошло больше месяца с тех пор, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", - сказала она.

Путинское перемирие на Пасху

В субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил 30-часовое прекращение боевых действий на фронте.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут зеркально реагировать на нарушение перемирия армией РФ.

Глава государства добавил, что количество боевых действий уменьшилось, но тотального перемирия не наблюдается.

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