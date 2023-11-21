У ЄС шукають як передати Україні російські активи: Мішель назвав один із варіантів
Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що частина заморожених російських активів має бути використана для підтримки України.
Про це Мішель сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.
З його словами, Верховному представнику Європейської комісії було доручено внести конкретну юридичну пропозицію по тому, як можна використати російські активи.
"Загалом це сума в 300 мільярдів євро у світі, з них 200 мільярдів євро в Європі, всередині ЄС. Найбільш реалістичне рішення - використати відсотки від цих заморожених активів, і ми працюємо на юридичному рівні, щоб ці активи використовувалися для підтримки України", - сказав Мішель.
Варто зауважити, що сьогодні прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що Україна має використати активи РФ, які заморозили західні партнери, для свого відновлення.
Конфіскація російських активів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.
За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.
США готові конфіскувати активи РФ
Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.
За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.
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