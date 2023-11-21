В ЕС ищут, как передать Украине российские активы: Мишель назвал один из вариантов
Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что часть замороженных российских активов должна быть использована для поддержки Украины.
Об этом Мишель сказал на брифинге, отвечая на вопросы корреспондента РБК-Украина .
По его словам, Верховному представителю Европейской комиссии было поручено внести конкретное юридическое предложение после того, как можно использовать российские активы.
"В целом это сумма в 300 миллиардов евро в мире, из них 200 миллиардов евро в Европе, внутри ЕС. Наиболее реалистичное решение – использовать проценты от этих замороженных активов, и мы работаем на юридическом уровне, чтобы эти активы использовались для поддержки Украины", - сказал Мишель.
Стоит отметить, что сегодня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина должна использовать активы РФ, которые заморозили западные партнеры, для своего восстановления.
Конфискация российских активов
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.
По данным Bloomberg, в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.
США готовы конфисковать активы РФ
Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.
По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.
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