Конфісковані на Заході активи РФ мають стати ресурсом для відновлення України, - Шмигаль

Україна має використати активи РФ, які заморозили західні партнери, для свого відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він зауважив, що уряд постійно шукає ресурси для того, щоб відновлювати Україну від наслідків вторгнення РФ.

"Головним ресурсом для українського відновлення має стати конфіскація заморожених на Заході російських активів. Працюємо над тим, щоб принцип "Росія заплатить" втілився в життя вже наступного року", - сказав він.

Окрім того, було створено "Раду реєстру збитків" - це механізм для відновлення України після вторгнення. Він буде складатись з трьох компонентів:

реєстр, де будуть зафіксовані збитки;

комісія з розгляду претензій про компенсації;

компенсаційний фонд, з якого будуть відбуватись виплати.

Наповнюватись фонд буде з компенсованих активів РФ - це близько 300 мільярдів суверенних активів.

Конфіскація російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

США готові конфіскувати активи РФ

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Більше про те, як Україні стягнути з Росії компенсацію - читайте у нашому матеріалі.

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