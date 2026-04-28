ЄС розробляє "жорсткий" пакет санкцій проти Росії, - глава МЗС Естонії

13:32 28.04.2026 Вт
2 хв
На чому сфокусується 21-й пакет санкцій проти РФ?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Маргус Цахкна (Getty Images)

Країни Євросоюзу розпочали підготовку нового, вже 21-го пакету санкцій проти Росії. Основним вектором нових економічних обмежень стануть енергоносії.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Читайте також: Власюк розкрив деталі 20-го пакета санкцій та анонсував проблеми "рупорам" Кремля

"Найбільш критичними, безперечно, є майбутні пакети санкцій. 20-й пакет санкцій прийнято, 21-й готується, і він буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв", - заявив глава МЗС Естонії.

Як зазначив Цахкна, у рамках війни в Ірані Сполучені Штати, навпаки, знизили тиск на санкцію на Росію і, фактично, на Індію, через яку це впливає на й Росію.

"Ці події зараз не можна назвати позитивними", - підкреслив міністр зовнішніх справ.

Санкції проти Росії та їх наслідки

Нагадаємо, 25 квітня Європейський Союз запровадив заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) на спотовому ринку. Це рішення ухвалене на тлі війни в Ірані та нестабільності на енергоринках.

Також раніше українська сторона активізувала зусилля щодо обмеження енергетичних прибутків агресора.

Зокрема, посол України у США Ольга Стефанишина закликала адміністрацію Дональда Трампа повернути жорсткі санкції проти російської нафти, наголосивши, що це вигідно не лише Україні, а й Сполученим Штатам для стримування впливу РФ та Ірану.

Крім того, за даними аналітиків Bloomberg, російська економіка наразі перебуває у критичному стані. Попри ситуативні стрибки цін на енергоносії через воєнні дії на Близькому Сході, надприбутки від нафти більше не здатні врятувати РФ від рецесії через глибокі структурні проблеми та наслідки міжнародної ізоляції.

