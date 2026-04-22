Російська економіка падає, і дорога нафта її не врятує, - Bloomberg

Різке зростання цін на нафту через війну США з Іраном не врятує економіку Росії від рецесії - аналітики вважають, що структурні проблеми занадто глибокі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нафта дорожчає, але економіці РФ це не допоможе

Зростання вартості нафти через американсько-іранський конфлікт збільшує експортні прибутки Росії до найвищого рівня з перших тижнів повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Проте, за оцінкою Bloomberg, це навряд чи прискорить зростання економіки - на тлі одних з найвищих у світі ставок за кредитами.

ВВП Росії скорочується

Bloomberg оцінює, що ВВП Росії, найімовірніше, скоротився у першому кварталі 2026 року. Обсяги виробництва впали майже на 2% за перші два місяці року - це перший квартальний спад з початку 2023-го. Індекс бізнес-клімату в Росії минулого місяця вперше з 2022 року став негативним.

Публічно визнав проблеми і сам глава Кремля Володимир Путін - минулого тижня він вимагав від міністрів і центрального банку пояснити, чому економіка сповільнюється.

Гроші є - але не там, де треба

Основна проблема, з якою борються російські чиновники, - бюджетні витрати збільшують попит, але не виробництво. Ресурси дедалі більше спрямовуються у військово-промисловий комплекс, значна частина продукції якого врешті-решт опиняється на полі бою.

Якщо уряд Росії вирішить витратити додаткові нафтові прибутки понад заплановані, це посилить інфляційний тиск. А це дасть центральному банку ще одну підставу зберігати високі ставки, які вже суттєво тиснуть на бізнес.

Уряд РФ сам не вірить у дорогу нафту

Попри ринкове зростання, російські чиновники налаштовані скептично. За словами осіб, обізнаних із новим макроекономічним прогнозом, уряд планує залишити без змін базове припущення - середня ціна нафти на 2026 рік становить 59 доларів за барель.

Водночас прогнозується значне зміцнення рубля, що означатиме нижчі надходження від нафти, ніж закладено в бюджеті.

"Дорога нафта може допомогти експортерам, на яких припадає приблизно чверть прибутків бюджету, але вона не може компенсувати падіння виробництва та зупинені інвестиції за таких жорстких фіскальних умов", - пише Bloomberg.

За чинним законодавством Росії, усі надходження від нафти понад 59 доларів за барель спрямовуються до Фонду національного добробуту. При цьому бюджет на 2026 рік не передбачає використання цього фонду для покриття дефіциту.