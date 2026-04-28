ЕС разрабатывает "жесткий" пакет санкций против России, - глава МИД Эстонии

"Наиболее критичными, бесспорно, являются будущие пакеты санкций. 20-й пакет санкций принят, 21-й готовится, и он будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей", - заявил глава МИД Эстонии.

Как отметил Цахкна, в рамках войны в Иране Соединенные Штаты, наоборот, снизили давление на санкцию на Россию и, фактически, на Индию, через которую это влияет на и Россию.

"Эти события сейчас нельзя назвать положительными", - подчеркнул министр иностранных дел.

Санкции против России и их последствия

Напомним, 25 апреля Европейский Союз ввел запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке. Это решение принято на фоне войны в Иране и нестабильности на энергорынках.

Также ранее украинская сторона активизировала усилия по ограничению энергетических прибылей агрессора.

В частности, посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа вернуть жесткие санкции против российской нефти, отметив, что это выгодно не только Украине, но и Соединенным Штатам для сдерживания влияния РФ и Ирана.