Ормузский пролив Война в Украине

ЕС разрабатывает "жесткий" пакет санкций против России, - глава МИД Эстонии

13:32 28.04.2026 Вт
2 мин
На чем сфокусируется 21-й пакет санкций против РФ?
aimg Константин Широкун
Фото: Маргус Цахкна (Getty Images)

Страны Евросоюза начали подготовку нового, уже 21-го пакета санкций против России. Основным вектором новых экономических ограничений станут энергоносители.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Читайте также: Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций и анонсировал проблемы "рупорам" Кремля

"Наиболее критичными, бесспорно, являются будущие пакеты санкций. 20-й пакет санкций принят, 21-й готовится, и он будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей", - заявил глава МИД Эстонии.

Как отметил Цахкна, в рамках войны в Иране Соединенные Штаты, наоборот, снизили давление на санкцию на Россию и, фактически, на Индию, через которую это влияет на и Россию.

"Эти события сейчас нельзя назвать положительными", - подчеркнул министр иностранных дел.

Санкции против России и их последствия

Напомним, 25 апреля Европейский Союз ввел запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке. Это решение принято на фоне войны в Иране и нестабильности на энергорынках.

Также ранее украинская сторона активизировала усилия по ограничению энергетических прибылей агрессора.

В частности, посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа вернуть жесткие санкции против российской нефти, отметив, что это выгодно не только Украине, но и Соединенным Штатам для сдерживания влияния РФ и Ирана.

Кроме того, по данным аналитиков Bloomberg, российская экономика сейчас находится в критическом состоянии. Несмотря на ситуативные скачки цен на энергоносители из-за военных действий на Ближнем Востоке, сверхприбыли от нефти больше не способны спасти РФ от рецессии из-за глубоких структурных проблем и последствий международной изоляции.

Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВторжение России в Украину