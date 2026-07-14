В ЄС розпочався “супервівторок”: яке рішення ухвалять щодо України

Кос звернула увагу на те, що саме 14 липня можна вважати "супервівторком для розширення".

За її словами, це перший випадок за понад два десятиліття, коли в один день відбуваються одразу чотири міжурядові конференції з країнами-кандидатами:

Україною,

Молдовою,

Чорногорією,

Албанією.

"Це наші "передовики". Для Молдови й України ми відкриємо кластер 6 - щодо зовнішніх відносин обох країн", - наголосила Кос.

Вона уточнила, що також йдеться про співпрацю в обороні та протидії гібридним загрозам.

Єврокомісарка додала, що Україна та Молдова будуть робити свій внесок у європейську архітектуру безпеки.

Що стосується Чорногорії, то вона закриє одразу низку переговорних розділів з 18-го по 33-й.