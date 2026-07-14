В ЄС розпочався “супервівторок”: яке рішення ухвалять щодо України

14 липня у Брюсселі стартував "супервівторок" - унікальна історична подія, якої не було понад 20 років. ЄС готується зробити ще один важливий крок на шляху євроінтеграції України.
З такою заявою виступила єврокомісарка з розширення Марта Кос у коментарі для ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.
Кос звернула увагу на те, що саме 14 липня можна вважати "супервівторком для розширення".
За її словами, це перший випадок за понад два десятиліття, коли в один день відбуваються одразу чотири міжурядові конференції з країнами-кандидатами:
"Це наші "передовики". Для Молдови й України ми відкриємо кластер 6 - щодо зовнішніх відносин обох країн", - наголосила Кос.
Вона уточнила, що також йдеться про співпрацю в обороні та протидії гібридним загрозам.
Єврокомісарка додала, що Україна та Молдова будуть робити свій внесок у європейську архітектуру безпеки.
Що стосується Чорногорії, то вона закриє одразу низку переговорних розділів з 18-го по 33-й.
Нагадаємо, 10 липня посли Євросоюзу підтримали відкриття шостого кластера переговорів про вступ України "Зовнішні відносини".
Йдеться про відкриття вже другого переговорного кластера для України і Молдови після ключового "Основи".
На тлі останніх подій Таллінн закликав пришвидшити вступ України до ЄС. Як заявив естонський прем’єр Крістен Міхал, блок повинен негайно відкрити всі переговорні кластери.
Перший заступник глави ОП Сергій Кислиця впевнений, що Польща не використає своє право вето для блокування євроінтеграції України.