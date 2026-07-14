В ЕС начался "супервторник": какое решение примут по Украине

Кос обратила внимание на то, что именно 14 июля можно считать "супервторником для расширения".

По ее словам, это первый случай за более чем два десятилетия, когда в один день проходят сразу четыре межправительственные конференции со странами-кандидатами:

Украиной,

Молдовой,

Черногория,

Албанией.

"Это наши "передовики". Для Молдовы и Украины мы откроем кластер 6 - относительног внешних отношений обеих стран", - подчеркнула Кос.

Она уточнила, что речь идет также о сотрудничестве в обороне и противодействии гибридным угрозам.

Еврокомиссар добавила, что Украина и Молдова будут вносить свой вклад в европейскую архитектуру безопасности.

Что касается Черногории, то она закроет сразу ряд переговорных разделов с 18-го по 33-й.