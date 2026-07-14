RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ЕС начался "супервторник": какое решение примут по Украине

10:52 14.07.2026 Вт
2 мин
Марта Кос анонсировала важные события
aimg Юлия Капитонова
Фото: Марта Кос, еврокомиссар по расширению (Getty Images)

14 июля в Брюсселе стартовал "супервторник" - уникальное историческое событие, которого не было более 20 лет. ЕС готовится сделать еще один важный шаг на пути евроинтеграции Украины.

С таким заявлением выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос в комментарии для СМИ, сообщает РБК-Украина.

Кос обратила внимание на то, что именно 14 июля можно считать "супервторником для расширения".

По ее словам, это первый случай за более чем два десятилетия, когда в один день проходят сразу четыре межправительственные конференции со странами-кандидатами:

  • Украиной,
  • Молдовой,
  • Черногория,
  • Албанией.

"Это наши "передовики". Для Молдовы и Украины мы откроем кластер 6 - относительног внешних отношений обеих стран", - подчеркнула Кос.

Она уточнила, что речь идет также о сотрудничестве в обороне и противодействии гибридным угрозам.

Еврокомиссар добавила, что Украина и Молдова будут вносить свой вклад в европейскую архитектуру безопасности.

Что касается Черногории, то она закроет сразу ряд переговорных разделов с 18-го по 33-й.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 10 июля послы Евросоюза поддержали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины "Внешние отношения".

Речь идет об открытии уже второго переговорного кластера для Украины и Молдовы после ключевого "Основы".

На фоне последних событий Таллин призвал ускорить вступление Украины в ЕС. Как заявил эстонский премьер Кристен Михал, блок должен немедленно открыть все переговорные кластеры.

Первый замглавы ОП Сергей Кислица уверен, что Польша не использует свое право вето для блокирования евроинтеграции Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзУкраинаМолдоваВступление в ЕС