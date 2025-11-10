ЄС розгляне два варіанти фінансування допомоги Україні: Reuters дізналось деталі

Європейський Союз у четвер, 13 листопада, обговорить два основні способи залучення фінансової підтримки для України - позику коштів або використання заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляється, міністри фінансів країн-членів ЄС зустрінуться в Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери блоку зобов’язалися покрити потреби України на 2026−2027 роки та попросили Єврокомісію підготувати варіанти того, як це зробити.

Посадовець ЄС, близький до цих переговорів, заявив, що документ Єврокомісії з варіантами дій ще не готовий. Однак, за його словами, існує лише два реалістичних способи надати 130-140 млрд євро, які, ймовірно, знадобляться Україні.

Один із них - використання заморожених російських активів, як пропонувала Європейська комісія.

Інший варіант полягав у тому, щоб уряди ЄС позичали кошти на ринку, але це передбачало б сплату відсотків.

Reuters нагадало, що більшість російських активів, заморожених у Європі, знаходяться на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. З моменту вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року майже всі цінні папери досягли терміну погашення та стали вільними коштами.

Як зазначає агентство, варіант із замороженими активами означатиме, що ЄС замінить російські кошти на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями AAA, випущеними Єврокомісією.

Гроші потім надходитимуть до Києва, який повертатиме кредит лише за умови отримання воєнних репарацій від Росії. Це фактично робить позику грантом, а російські репарації - доступними до закінчення війни.

Цей варіант називається "репараційною позикою", оскільки він буде пов’язаний зі сплатою репарацій з боку РФ.

Згідно з цією домовленістю, єдиним фінансовим внеском з боку урядів ЄС було б гарантування позик Єврокомісією, виданих для Euroclear.