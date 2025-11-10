ЕС рассмотрит два варианта финансирования помощи Украине: Reuters узнало детали
Европейский Союз в четверг, 13 ноября, обсудит два основных способа привлечения финансовой поддержки для Украины - заем средств или использование замороженных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, министры финансов стран-членов ЕС встретятся в Брюсселе после того, как 23 октября лидеры блока обязались покрыть потребности Украины на 2026-2027 годы и попросили Еврокомиссию подготовить варианты того, как это сделать.
Чиновник ЕС, близкий к этим переговорам, заявил, что документ Еврокомиссии с вариантами действий еще не готов. Однако, по его словам, существует только два реалистичных способа предоставить 130-140 млрд евро, которые, вероятно, понадобятся Украине.
Один из них - использование замороженных российских активов, как предлагала Европейская комиссия.
Другой вариант заключался в том, чтобы правительства ЕС занимали средства на рынке, но это предполагало бы уплату процентов.
Reuters напомнило, что большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. С момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года почти все ценные бумаги достигли срока погашения и стали свободными средствами.
Как отмечает агентство, вариант с замороженными активами будет означать, что ЕС заменит российские средства на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Еврокомиссией.
Деньги затем будут поступать в Киев, который будет возвращать кредит только при условии получения военных репараций от России. Это фактически делает заем грантом, а российские репарации - доступными до окончания войны.
Этот вариант называется "репарационным займом", поскольку он будет связан с уплатой репараций со стороны РФ.
Согласно этой договоренности, единственным финансовым вкладом со стороны правительств ЕС было бы гарантирование займов Еврокомиссией, выданных для Euroclear.
"Репарационный кредит"
Напомним, международные партнеры Украины продолжают искать способы покрытия дефицита государственного бюджета на следующий год.
Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.
Согласно плану ЕС, с 2026 года Украина начнет получать репарации от России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.
Украина вернет этот "кредит" только в том случае, если сама Россия выплатит ей репарации. В любом случае Москва лишится этих денег.
Также Европейская комиссия пытается убедить правительство Бельгии поддержать предоставление Украине мегакредита на 140 млрд евро, который должен стать финансовой "подушкой" для Киева на ближайшие три года.
В то же время Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины. Подробнее о том, какие есть варианты, читайте в материале РБК-Украина.