Німеччина готова підтримати план ЄС щодо російських активів для України, - Reuters

Німеччина, Четвер 25 вересня 2025 14:41
Німеччина готова підтримати план ЄС щодо російських активів для України, - Reuters Фото: ЄС і Німеччина домовляються про російські гроші для України (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Берлін вперше погодився обговорювати план, що відкриває Україні доступ до 200 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядове джерело Reuters.

Німецький уряд відкритий до ініціативи Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Європейський Союз пропонує переказати Україні до 200 мільярдів євро (приблизно 235 мільярдів доларів), які нині зберігаються у бельгійському депозитарії. Натомість ці кошти мають бути замінені облігаціями, гарантованими ЄС.

Такий крок має стати джерелом фінансування підтримки Києва на тлі невизначеності з боку Сполучених Штатів, які після приходу до влади Дональда Трампа зволікають із новими зобов’язаннями. Очікується, що це питання стане ключовим під час неформального саміту ЄС у Копенгагені наступного тижня.

Що робив ЄС раніше

До цього часу Європейський Союз використовував лише відсотки, нараховані на заморожені російські активи. Ці кошти були заблоковані після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року.

Зміна позиції Берліна

Німеччина є найбільшою економікою ЄС і другим за масштабами військовим партнером України. Раніше Берлін висловлював занепокоєння щодо юридичних ризиків вилучення російських активів у повному обсязі.

Втім, минулого тижня міністр фінансів Ларс Клінгбайль заявив, що уряд переглядає свою позицію щодо цього складного питання.

Заморожені російські активи

Нагадаємо, що майже 200 мільярдів євро російських активів було заморожено після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів зберігається у фінансовій установі Euroclear, що базується в Брюсселі.

Раніше ЗМІ писали, що Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить переказати ці 200 мільярдів євро.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошував, що Європейський Союз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.

Пізніше Politico писало, що Європейська комісія зробила нову "креативну" схему, щоб спрямувати мільярди євро заморожених російських активів до України. Брюссель пропонує обмінювати готівку на облігації ЄС, тим самим уникаючи прямої конфіскації коштів Москви.

