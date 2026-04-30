У ЄС розглядають привілеї для України замість швидкого вступу до блоку, - Politico

За словами чотирьох європейських дипломатів, обізнаних з обговореннями, нова пропозиція полягає у ширшому доступі України до ринку та більш активній участі у програмах та інституціях ЄС.

Пропозиція з’явилася після напруженої вечері в березні, під час якої країни ЄС відхилили ідею Європейської комісії щодо "зворотного розширення", яка дозволила б Україні вступити в Євросоюз до завершення основних реформ.

"З моменту тієї вечері країни-члени чітко дали зрозуміти, що членство в короткостроковій перспективі буде дуже важко уявити. Але нам потрібна позитивна пропозиція щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом до того часу", - сказав один із дипломатів.

У ЄС шукають способи приєднати Україну до частин ринків блоку, схем фінансування та політичних інституцій ще до вступу. Дипломат описав цю модель як "прискорену поступову інтеграцію".

Німеччина та Франція, які є сильними прихильниками України, але побоюються поспішного процесу вступу, входять до числа країн, що беруть участь у формуванні пропозиції.

Литва запропонувала, щоб Україні надали статус "держави, що приєднується" (acceding state), щоб продемонструвати, що вона впевнено рухається до вступу в ЄС. Цей статус історично застосовувався до країн, які підписали договір про вступ і чекають на його ратифікацію.

Однак у пропозиції стверджується, що випадок України "свідчить про те, що її європейський шлях досяг рівня стабільності та спрямованості, який заслуговує на подібне визнання".

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що пріоритетом країни залишається повноправне членство в ЄС.

"Але ми також очікуємо на швидкі, конкретні кроки, які вже зараз забезпечать інтеграцію", - наголосив він.

За його словами, Україна прагне "поетапного доступу до єдиного ринку ЄС, пов’язаного з прогресом у реформах, глибшої участі в програмах та інституціях ЄС, а також швидкого прогресу в укладанні угод, таких як ACAA, для сприяння торгівлі".

Україна також просить включити її підприємства до стратегічних промислових діалогів Єврокомісії щодо таких секторів, як виробництво автомобілів, металургія та хімічна промисловість, "щоб краще узгодити наші галузі з ланцюгами створення вартості ЄС".

Такі кроки, за словами Ченцова, принесуть "негайні економічні вигоди" та зміцнять довіру інвесторів, водночас зробивши шлях України до ЄС вигідним для обох сторін ще до вступу.