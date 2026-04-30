Война в Украине

В ЕС рассматривают привилегии для Украины вместо быстрого вступления в блок, - Politico

12:20 30.04.2026 Чт
3 мин
Германия и Франция участвуют в формировании предложения
aimg Татьяна Степанова
Фото: в ЕС рассматривают привилегии для Украины вместо быстрого вступления в блок (Getty Images)

Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы приблизить ее к Евросоюзу после того, как были отклонены планы по ускорению вступления в блок.

По словам четырех европейских дипломатов, знакомых с обсуждениями, новое предложение заключается в более широком доступе Украины к рынку и более активном участии в программах и институтах ЕС.

Предложение появилось после напряженного ужина в марте, во время которого страны ЕС отклонили идею Европейской комиссии по "обратному расширению", которая позволила бы Украине вступить в Евросоюз до завершения основных реформ.

"С момента того ужина страны-члены четко дали понять, что членство в краткосрочной перспективе будет очень трудно представить. Но нам нужно позитивное предложение относительно того, как мы можем лучше двигаться вперед вместе к тому времени", - сказал один из дипломатов.

В ЕС ищут способы присоединить Украину к частям рынков блока, схем финансирования и политических институтов еще до вступления. Дипломат описал эту модель как "ускоренную постепенную интеграцию".

Германия и Франция, которые являются сильными сторонниками Украины, но опасаются поспешного процесса вступления, входят в число стран, участвующих в формировании предложения.

Литва предложила, чтобы Украине предоставили статус "присоединяющегося государства" (acceding state), чтобы продемонстрировать, что она уверенно движется к вступлению в ЕС. Этот статус исторически применялся к странам, которые подписали договор о вступлении и ждут его ратификации.

Однако в предложении утверждается, что случай Украины "свидетельствует о том, что ее европейский путь достиг уровня стабильности и направленности, который заслуживает подобного признания".

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что приоритетом страны остается полноправное членство в ЕС.

"Но мы также ожидаем быстрых, конкретных шагов, которые уже сейчас обеспечат интеграцию", - подчеркнул он.

По его словам, Украина стремится "поэтапного доступа к единому рынку ЕС, связанного с прогрессом в реформах, более глубокого участия в программах и институтах ЕС, а также быстрого прогресса в заключении соглашений, таких как ACAA, для содействия торговле".

Украина также просит включить ее предприятия в стратегические промышленные диалоги Еврокомиссии по таким секторам, как производство автомобилей, металлургия и химическая промышленность, "чтобы лучше согласовать наши отрасли с цепочками создания стоимости ЕС".

Такие шаги, по словам Ченцова, принесут "немедленные экономические выгоды" и укрепят доверие инвесторов, одновременно сделав путь Украины в ЕС выгодным для обеих сторон еще до вступления.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украин Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года.

Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Кроме того, правительства некоторых европейских стран не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.

Недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.

