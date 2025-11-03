ЄС розглядає розширення повноважень Frontex для боротьби з дронами, - ЗМІ

Європейські країни розглядають плани щодо розширення повноважень прикордонного агентства ЄС Frontex. Йдеться про допомогу у спостереженні за повітряним простором і захист критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv .

Видання ознайомилося з конфіденційними документами Ради ЄС і пише, що такий крок викликаний занепокоєнням через низку вторгнень дронів у повітряний простір країн-членів. Зокрема, йдеться про спостереження за військовими та цивільними об'єктами в Бельгії.

Нота Ради Євросоюзу від 30 жовтня свідчить, що європейські столиці обговорюють надання Frontex додаткових повноважень. Йдеться про боротьбу із гібридними загрозами - від порушень повітряного простору до захисту стратегічних об’єктів.

Вперше перегляд мандату Frontex, який запланований на 2026 рік, був оголошений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на початку цього року.

Euroactiv пише, що обговорення цього питання послами ЄС відбудеться на технічній нараді 5 листопада.

Frontex підтримує європейські країни в управлінні їхніми зовнішніми кордонами. Агентство протидіє транскордонній злочинності, збираючи інформацію та допомагаючи з процедурами повернення.

Магнус Бруннер, єврокомісар з питань міграції, не виключає, що мандат Frontex "може поширитися на захист від безпілотників та захист аеропортів".