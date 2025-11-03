Альтернативи не існує. НАТО посилить дронами свої війська на східному фланзі

НАТО анонсувало завершення інтеграції безпілотників до складу своїх військ, які дислоковані на східних рубежах. Це має відбутися до середини 2026 року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив представник командування альянсу з трансформації Костянтин-Адріан Чолпоня, якого цитує Euractiv .

За його словами, за відсутності такої інтеграції війська НАТО зіткнуться з "коктейлем смертоносних атак безпілотників".

"Альтернативи інтеграції дронів не існує. Перші результати очікуються до наступного саміту НАТО (в Анкарі в липні 2026 року - ред.)", - зазначив він.

Крім цього, керівництво Альянсу запланувало перетворити безпілотники на "системну складову" протиповітряної оборони.

Особлива увага має бути приділена цьому напрямку в межах реалізації операції "Східний вартовий", метою якої є протидія безпілотникам, що діють у повітряному просторі блоку.

Водночас Чолпоня нічого не сказав про те, звідки може взятися загроза масованих ударів безпілотників.