ЕС рассматривает расширение полномочий Frontex для борьбы с дронами, - СМИ

Евросоюз, Понедельник 03 ноября 2025 17:47
UA EN RU
ЕС рассматривает расширение полномочий Frontex для борьбы с дронами, - СМИ Фото: Frontex может получить полномочия для защиты стратегических объектов и противодействия дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейские страны рассматривают планы по расширению полномочий пограничного агентства ЕС Frontex. Речь идет о помощи в наблюдении за воздушным пространством и защите критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.

Издание ознакомилось с конфиденциальными документами Совета ЕС и пишет, что такой шаг вызван беспокойством из-за ряда вторжений дронов в воздушное пространство стран-членов. В частности, речь идет о наблюдении за военными и гражданскими объектами в Бельгии.

Нота Совета Евросоюза от 30 октября свидетельствует, что европейские столицы обсуждают предоставление Frontex дополнительных полномочий. Речь идет о борьбе с гибридными угрозами - от нарушений воздушного пространства до защиты стратегических объектов.

Впервые пересмотр мандата Frontex, который запланирован на 2026 год, был объявлен президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале этого года.

Euroactiv пишет, что обсуждение этого вопроса послами ЕС состоится на техническом совещании 5 ноября.

Frontex поддерживает европейские страны в управлении их внешними границами. Агентство противодействует трансграничной преступности, собирая информацию и помогая с процедурами возвращения.

Магнус Бруннер, еврокомиссар по вопросам миграции, не исключает, что мандат Frontex "может распространиться на защиту от беспилотников и защиту аэропортов".

Напомним, НАТО завершит интеграцию беспилотников в состав своих войск, дислоцированных на восточных рубежах Альянса, до середины 2026 года.

РБК-Украина ранее писало, что с 27 октября по 7 ноября в Латвии, и виртуально - в нескольких странах НАТО, проводится крупнейший эксперимент по исследованию и испытанию новых оборонных технологий.

