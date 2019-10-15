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ЕС рассматривает возможность нового экстренного саммита по Brexit

Новости » В мире    15.10.2019 - 09:46
ЕС рассматривает возможность нового экстренного саммита по Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Новый саммит ЕС по Brexit может состояться в конце октября

Европейский союз рассматривает проведение нового экстренного саммита для заключения сделки по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что на данный момент, несмотря на некоторые успехи в переговорах, стороны далеки от заключения соглашения, которое планировалось на четверг, 17 октября. В качестве альтернативы рассматривается проведение нового саммита, который может состояться ближе к концу октября.

Напомним, на прошлой неделе после встречи между премьерами Великобритании и Ирландии Борисом Джонсоном и Лео Варадкаром стороны заявили о прогрессе в переговорах. Тогда в общем заявлении глав Британии и Ирландии сообщалось, что премьер-министры "увидели путь к сделке".

Позже по итогам заседания Кабмина Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделка по Brexit еще возможна. По его словам, для этого необходимо проделать значительный объем работы.

Также сообщалось, что Европарламент готов дать отсрочку Великобритании по Brexit в случае проведения досрочных выборов или референдума. При этом глава Европарламента Давид Сассоли отметил, что выход Британии из ЕС без сделки будет противоречить интересам британских и европейских граждан.

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