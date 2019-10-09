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Европарламент даст отсрочку Британии по Brexit в случае выборов или референдума

Новости » В мире    09.10.2019 - 16:27
Европарламент даст отсрочку Британии по Brexit в случае выборов или референдума
Фото: Давид Сассоли (flickr.com/salvatorecaronna)

Глава Европарламента заявил, что Brexit без сделки противоречит интересам граждан обеих сторон

Европарламент готов дать новую отсрочку Великобритании по выходу из состава Европейского союза (Brexit), если она понадобится для проведения нового референдума или досрочных выборов в Британии. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли, после встречи со спикером Палаты общин британского парламента Джоном Беркоу.

По словам Сассоли, выход Великобритании из ЕС без сделки будет противоречить интересам британских и европейских граждан.

"Европейский парламент поддержит запрос британского правительства по продлению периода выхода, чтобы дать время для проведения внеочередных выборов или референдума в Великобритании", - сказал Сассоли.

Ранее сообщалось, что британский парламент планирует провести внеочередное заседание 19 октября, где будет решаться вопрос Brexit. Заседание пройдет после саммита ЕС, на котором должны решить будет ли сделки или нет.

Также РБК-Украина писало, что в Европарламенте не видят прогресса в переговорах по Brexit. По словам Сассоли, Джонсон дал неопределенные ответы относительно сохранения открытой границы между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

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