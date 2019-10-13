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Джонсон: Brexit со сделкой еще возможен

Новости » Политика    13.10.2019 - 22:09
Джонсон: Brexit со сделкой еще возможен
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон заявил, что возможность заключения с ЕС сделки сохраняется, однако предстоит проделать значительную работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможность заключения с Евросоюзом сделки по Brexit сохраняется, однако для этого предстоит проделать значительную работу. Об этом говорится в заявлении представителя главы правительства, распространенном по итогам состоявшегося в воскресенье заседания кабмина, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр довел до кабинета министров последнюю информацию по поводу текущего прогресса, который достигается на ведущихся переговорах по Brexit. Он подчеркнул, что путь к сделке наметился, но что остается значительный объем работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь ее, и что мы должны быть готовы к тому, чтобы покинуть ЕС 31 октября", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки. В частности, Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 19 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе.

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