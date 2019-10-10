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Премьеры Великобритании и Ирландии видят путь к сделке по Brexit

Новости » В мире    10.10.2019 - 19:41
Премьеры Великобритании и Ирландии видят путь к сделке по Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Британский премьер Борис Джонсон обсудил возможную сделку по Brexit с лидером Ирландии Лео Варадкаром

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с премьером Ирландии Лео Варадкаром, во время которой стороны "увидели путь к возможной сделке" по выходу Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает BBC.

Как говорится в совместном заявлении премьеров, стороны провели детальное и конструктивное обсуждение относительно таможенных вопросов и возможной сделки.

"Оба премьера по-прежнему считают, что сделка отвечает интересам всех. Они согласились с тем, что могут увидеть путь к возможной сделке. Они согласились больше размышлять о своих дискуссиях и о том, что официальные лица будут продолжать активно заниматься ими", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Европарламенте сообщили об отсутствие прогресса по Brexit. По словам главы Европарламента Давида Сассоли, Джонсон не смог предоставить конкретные решения относительно открытой границы между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великборитания).

Напомним, во вопрос по выходу Великобритании из ЕС будет решаться во время саммита ЕС 17-18 октября. После этого британский парламент запланировал проведение внеочередного заседания, на котором будет принято окончательное решение по Brexit.

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