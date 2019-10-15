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ЄС розглядає можливість нового екстреного саміту щодо Brexit

Новини » В світі    15.10.2019 - 09:46
ЄС розглядає можливість нового екстреного саміту щодо Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Новий саміт ЄС з Brexit може відбутися в кінці жовтня

Європейський союз розглядає проведення нового екстреного саміту для укладення угоди з виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що на даний момент, незважаючи на деякі успіхи в переговорах, сторони далекі від укладення угоди, яке планувалося на четвер, 17 жовтня. В якості альтернативи розглядається проведення нового саміту, який може відбутися ближче до кінця жовтня.

Нагадаємо, минулого тижня після зустрічі між прем'єрами Великобританії та Ірландії Борисом Джонсоном і Лео Варадкаром сторони заявили про прогрес у переговорах. Тоді в спільній заяві глав Британії та Ірландії повідомлялося, що прем'єр-міністри "побачили шлях до угоди".

Пізніше за підсумками засідання Кабміну Великобританії Борис Джонсон заявив, що операція по Brexit ще можлива. За його словами, для цього необхідно виконати значний обсяг роботи.

Також повідомлялося, що Європарламент готовий дати відстрочку Великобританії за Brexit у разі проведення дострокових виборів або референдуму. При цьому глава Європарламенту Давид Сассоли зазначив, що вихід Британії з ЄС без угоди буде суперечити інтересам британських і європейських громадян.

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