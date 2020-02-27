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ЕС расширил санкции против Турции

Новости » Политика     27.02.2020 - 20:48
ЕС расширил санкции против Турции
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Санкции ввели за бурение в исключительной экономической зоне Кипра

Европейський союз (ЕС) расширил санкции против Турции из-за буровых работ в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Об этом сообщает издание WorldOil.

Сообщается, что санкции были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акалина, а также его заместителя в департаменте Али Коскуна Намоглу.

Отметим, вице-президент Турции Фуат Октай ранее заявлял, что Турция продолжит разведку месторождений углеводорода в восточной части Средиземного моря, которая является исключительной экономической зоной Кипра, несмотря на введенные санкции со стороны Европейского союза.

Кроме того, Греция обвинила Турцию в нарушении спокойствия в регионе из-за продолжающихся нарушений исключительной экономической зоны Кипра в поисках месторождений углеводородов.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.

Новые ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, которых обвиняют поддержке ракетной программы Ирана.

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