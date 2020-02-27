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ЄС розширив санкції проти Туреччини

Новини » Політика     27.02.2020 - 20:48
ЄС розширив санкції проти Туреччини
Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Санкції запровадили за буріння у виключній економічній зоні Кіпру

Європейський союз (ЄС) розширив санкції проти Туреччини через бурові роботи у виключній економічній зоні Республіки Кіпр. Про це повідомляє видання WorldOil.

Повідомляється, що санкції були введені відносно віце-президента і глави департаменту геологорозвідувальних робіт турецької державної нафтової компанії TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акаліна, а також його заступника в департаменті Алі Коскуна Намоглу.

Зазначимо, віце-президент Туреччини Фуат Октай раніше заявляв, що Туреччина продовжить розвідку родовищ вуглеводнів у східній частині Середземного моря, яка є винятковою економічною зоною Кіпру, незважаючи на введені санкції з боку Європейського союзу.

Крім того, Греція звинуватила Туреччину в порушенні спокою в регіоні через порушення виключної економічної зони Кіпру в пошуках родовищ вуглеводнів.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти 13 компаній та фізичних осіб з Російської Федерації, Китаю, Іраку і Туреччини.

Нові обмежувальні заходи були введені проти п'яти китайських і турецьких компаній та осіб, яких звинувачують у підтримці ракетної програми Ірану.

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