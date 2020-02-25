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США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, Китая, Ирака и Турции

Новости » Политика     25.02.2020 - 21:45
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, Китая, Ирака и Турции
Иллюстративное фото (УНИАН)

Санкции введены против 5 китайских и турецких компаний и лиц, которых обвиняют поддержке ракетной программы Ирана

Власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции. Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.

Сообщается, что новые ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, которых обвиняют поддержке ракетной программы Ирана.

Кроме того, еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

На сайте Госдепа не уточняется, какие именно российские компании или физлица были внесены в санкционный список.

Ранее пресс-секретарь иранской миссии при Организации Объединенных Наций Алирез Мирусефи заявил, что программа по баллистическим ракетам Ирана не подлежит обсуждению.

РБК-Украина писало, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

В Иране заявили, что готовы к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.

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