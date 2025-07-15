ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Совет Европейского Союза 15 июля принял окончательное решение о продлении действия временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Как отмечается, решение принято на основании Директивы, которая позволяет продлевать действие временной защиты в условиях, когда возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека.

В Совете ЕС подчеркнули, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической.

По данным Евросоюза, по состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев.

Решение позволяет украинцам в дальнейшем законно проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в странах ЕС без необходимости получения убежища.

Также государства-члены ЕС продолжат обмен информацией, чтобы избежать дублирования статусов в разных странах.