Біженці в Європі. Нові дані показали, де українців стало більше, а звідки - масово виїхали
У країнах ЄС перебуває 4,26 мільйона українців, які отримали статус тимчасового захисту. Протягом квітня їх кількість зросла на 2 525 осіб, при чому найбільше нових біженців прибуло у Швецію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Євростату.
Куди найбільше виїжджали українці
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільше наших громадян виїхало в Німеччину - 1 189 355 осіб, це майже третина (27,9%) від загальної кількості біженців у ЄС. Польща прихистила 986 925 осіб, Чехія - 370 600 осіб.
Протягом квітня кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, зросла на 2 525 осіб у 21 країні.
Найбільше зростання спостерігалося в:
- Швеції: +9 345 осіб; +34,6%;
- Чехії: +5 545 осіб; +1,5%;
- Німеччині: +4 465 осіб; +0,4%
Затримка з оновленням тимчасового захисту для людей, у яких він закінчився у березні 2025 року, пояснює великий приріст українців у Швеції.
Найбільше українці виїжджали з:
- Латвії: -18 260; -37,0%;
- Польщі: -10 195; -1,0%;
- Франції: -670; -1,2%.
Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найвище співвідношення осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (34,0), Польщі (26,9) та Естонії (24,7), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.
Характеристика біженців
Громадяни України становлять понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, станом на 30 квітня 2025 року. З них майже половину (44,6%) становлять жінки, неповнолітні - майже третину (31,6%), чоловіки - менше чверті (23,8%).
Додамо, що рада ЄС запровадили тимчасовий захист для українців, які тікають від російської агресії, 4 березня 2022 року. Торік продовжили дію цього статусу до 4 березня 2026 року, днями Європейська рада знову розгляне можливість продовження тимчасового захисту ще на рік.
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Раніше ми писали про те, що Рада Європейського Союзу 13 червня планує узгодити політичне рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року.
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