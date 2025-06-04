ЄС може продовжити захист українських біженців до 2027 року

Європейський Союз може продовжити дію директиви про тимчасовий захист українських біженців до березня 2027 року. Цей механізм дозволить мільйонам українців залишатися у країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Європейська комісія внесла пропозицію щодо продовження дії правової бази, відомої як "Директива про тимчасовий захист для українських біженців", до 4 березня 2027 року.

Зауважимо, що дана директива, вперше набута чинності у березні 2022 року. Саме тоді вона дозволила переміщеним українцям залишатися в державах-членах ЄС без проходження офіційної процедури надання притулку.

За даними ЄС, скористалися цим заходом вже понад 4,3 мільйона біженців. Наразі вони мають дозволи на проживання та доступ до роботи, освіти та охорони здоров'я в усьому блоці з 27 країн.

Раніше сьогодні в Брюсселі комісар блоку з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер разом із віце-прем'єр-міністром України Олексієм Чернишовим оголосили про цю пропозицію.

Спочатку передбачалося, що механізм триватиме максимум три роки, але раніше Комісія вже продовжила його дію до березня 2026 року.

Видання пише, що з огляду на загострення війни в Україні, Комісія звернулася до держав-членів із проханням розпочати підготовку до поступового скасування системи тимчасового захисту, розглянувши інші шляхи для біженців у блоці.

Це включає допомогу українцям у переході до більш стабільних правових статусів для тих, хто, можливо, захоче залишитися після закінчення дії директиви, або планування подальшого добровільного повернення українців до рідної країни.