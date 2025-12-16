ЄС продовжить підвищувати ціну російської війни: глава ЄК анонсувала новий пакет санкцій

Підбиваючи підсумки переговорів у Берліні, де були присутні представники ЄС, США та України, фон дер Ляєн заявила - блок готує нові антиросійські санкції.

За її словами, ЄС працює над кожним кроком, який зрештою покладе край кровопролиттю. Перший крок, який має бути здійснений - це міцне припинення вогню.

"Шлях до нього відомий. Росія повинна відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів - не заради показухи, а заради результатів. З цією метою Європа продовжуватиме підвищувати ціну війни Росії. Ми готуємо новий пакет санкцій. І ми надовго знерухомили російські активи в ЄС", - цитує фон дер Ляєн пресслужба.

Голова ЄК відзначила також ще два важливі кроки на шляху до миру - гарантії безпеки для України та її економічне відновлення. При цьому, за її словами, питання територій під час укладення мирної угоди має вирішувати Київ.

Фон дер Ляєн наголосила, як високий представник ЄС: Європа залишиться найсильнішим і найнадійнішим партнером України.

"Ми запропонували покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, близько 90 мільярдів євро. Тому дискусії цього тижня в Європейській раді будуть вирішальними", - заявила глава ЄК.

