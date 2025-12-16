ЕС продолжит повышать цену российской войны: глава ЕК анонсировала новый пакет санкций

Подбивая итоги переговоров в Берлине, где присутствовали представители ЕС, США и Украины, фон дер Ляйен заявила - блок готовит новые антироссийские санкции.

По ее словам, ЕС работает над каждым шагом, который в конечном итоге положит конец кровопролитию. Первый шаг, который должен быть осуществлен - это прочное прекращение огня.

"Путь к нему известен. Россия должна испытывать постоянное давление, чтобы сесть за стол переговоров - не ради показухи, а ради результатов. С этой целью Европа будет продолжать повышать цену войны России. Мы готовим новый пакет санкций. И мы надолго обездвижили российские активы в ЕС", - цитирует фон дер Ляйен пресс-служба.

Глава ЕК отметила также еще два важных шага на пути к миру - гарантии безопасности для Украины и ее экономическое восстановление. При этом, по ее словам, вопрос территорий при заключении мирной сделки должен решать Киев.

Фон дер Ляйен подчеркнула, как высокий представитель ЕС: Европа останется самым сильным и надежным партнером Украины.

"Мы предложили покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года, около 90 миллиардов евро. Поэтому дискуссии на этой неделе в Европейском совете будут решающими", - заявила глава ЕК.

.