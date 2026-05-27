В ЄС продовжили санкції проти РФ за порушення прав людини: що відомо

00:57 27.05.2026 Ср
2 хв
Серед порушень прав людини в РФ, зокрема, масові арешти проти "неугодних", а також переслідування журналістів
Юлія Маловічко
Фото: санкції продовжили проти 73 людей, пов'язаних з порушенням прав людини (Getty Images)

Рада ЄС ще на рік продовжила дію санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та опозиції, а також підрив демократії й верховенства права у РФ.

У повідомленні пресслужби йдеться, що ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії й глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України.

У Раді ЄС також нагадали, що наразі передбачувані обмеження Євросоюзу поширюються на 72 людини та одну юридичну особу.

Так, активи людей та компаній, включених до європейського санкційного списку, залишаються замороженими, а громадянам та компаніям ЄС заборонено їх фінансувати. На всіх цих фізичних та юридичних осіб також поширюється заборона на в’їзд до країн-членів блоку.

Порушення прав людини в РФ

Як відомо, в Росії систематично фіксують порушення прав людини, особливо після початку повномасштабної війни проти України. Правозахисники та міжнародні організації заявляють про посилення репресій, цензури та переслідування інакодумців.

Серед основних порушень:

  • масові арешти учасників антивоєнних протестів;
  • переслідування журналістів, активістів і опозиції;
  • цензура ЗМІ та блокування незалежних медіа;
  • тортури й жорстоке поводження у колоніях та СІЗО;
  • примусова мобілізація та переслідування за відмову воювати;
  • депортація українських дітей з окупованих територій;
  • утиски нацменшин, ЛГБТ-спільноти та релігійних груп.

Нагадаємо, минулого року Європейський суд з прав людини назвав Росію винною у спільній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти РФ стосовно численних порушень прав людини під час війни та щодо збиття рейсу MH17 на Донбасі.

В червні 2024 року ЄСПЛ оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

