В ЕС продлили санкции против РФ за нарушение прав человека: что известно

00:57 27.05.2026 Ср
2 мин
Среди нарушений прав человека в РФ, в частности, массовые аресты против "неугодных", а также преследование журналистов
aimg Юлия Маловичко
Фото: санкции продлили против 73 человек, связанных с нарушением прав человека (Getty Images)

Совет ЕС еще на год продлил действие санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека, репрессии против населения и оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в РФ.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте войны России против Украины.

В Совете ЕС также напомнили, что сейчас предполагаемые ограничения Евросоюза распространяются на 72 человека и одно юридическое лицо.

Так, активы людей и компаний, включенных в европейский санкционный список, остаются замороженными, а гражданам и компаниям ЕС запрещено их финансировать. На всех этих физических и юридических лиц также распространяется запрет на въезд в страны-члены блока.

Нарушение прав человека в РФ

Как известно, в России систематически фиксируют нарушения прав человека, особенно после начала полномасштабной войны против Украины. Правозащитники и международные организации заявляют об усилении репрессий, цензуры и преследования инакомыслящих.

Среди основных нарушений:

  • массовые аресты участников антивоенных протестов;
  • преследование журналистов, активистов и оппозиции;
  • цензура СМИ и блокирование независимых медиа;
  • пытки и жестокое обращение в колониях и СИЗО;
  • принудительная мобилизация и преследование за отказ воевать;
  • депортация украинских детей с оккупированных территорий;
  • притеснения нацменьшинств, ЛГБТ-сообщества и религиозных групп.

Напомним, в прошлом году Европейский суд по правам человека назвал Россию виновной в общем деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против РФ относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны и относительно сбития рейса MH17 на Донбассе.

В июне 2024 года ЕСПЧ объявил решение по делу "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

