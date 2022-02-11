ЕС продлит санкции против Януковича и его окружения. Но на 6 месяцев вместо года, - СМИ
Европейский Союз планирует продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, введенные в 2014 году. Но их срок на этот раз составит 6 месяцев вместо года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Похоже, санкции ЕС против Януковича и еще шести человек из-за присвоения государственных средств Украины будут продлены. Но для четырех из них - в том числе Януковича и его сына - срок действия сократят до шести месяцев вместо 12", - написал журналист.
Напомним, в прошлом году Генеральный суд ЕС аннулировал санкции Евросоюза, примененные против Януковича и его сына Александра.
Также стало известно, что послы ЕС согласовали снятие санкции с соратника Януковича - экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.
Отметим, недавно Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.