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ЕС продлит санкции против Януковича и его окружения. Но на 6 месяцев вместо года, - СМИ

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Брюссель, Пятница 11 февраля 2022 14:59
ЕС продлит санкции против Януковича и его окружения. Но на 6 месяцев вместо года, - СМИ Фото: бывший президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз планирует продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, введенные в 2014 году. Но их срок на этот раз составит 6 месяцев вместо года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Похоже, санкции ЕС против Януковича и еще шести человек из-за присвоения государственных средств Украины будут продлены. Но для четырех из них - в том числе Януковича и его сына - срок действия сократят до шести месяцев вместо 12", - написал журналист.

Напомним, в прошлом году Генеральный суд ЕС аннулировал санкции Евросоюза, примененные против Януковича и его сына Александра.

Также стало известно, что послы ЕС согласовали снятие санкции с соратника Януковича - экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Отметим, недавно Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

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