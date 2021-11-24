ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Послы ЕС согласовали снятие санкции с соратника Януковича

Новина українською →
Брюссель, Среда 24 ноября 2021 12:25
Послы ЕС согласовали снятие санкции с соратника Януковича Фото: экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко (112 ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Послы ЕС согласовали снятие санкции с соратника экс-президента Украины. Виктора Януковича. Речь идет об экс-министре доходов и сборов Украины Александре Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

Сейчас в списке осталось всего 7 человек.

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных из-за хищения государственных средств Украины", - сообщил Джозвяк.

Что известно о Клименко

Родился в Макеевке Донецкой области. Окончил Донецкий государственный университет управления (по специальности финансы). Позже, в феврале 2010 года, - Днепропетровское региональное отделение Национальной академии управления при президенте Украины (магистр государственного управления).

Был главой Министерства доходов и сборов Украины во время президентства Виктора Януковича. 27 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Клименко с должности министра, а возглавляемое им ведомство решено было ликвидировать.

В конце февраля 2014 года Александр Клименко вместе с семьей покинул территорию Украины. Место его пребывания неизвестно.

В отношении Клименко вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
Украина на границе с Беларусью начала спецоперацию
Украина на границе с Беларусью начала спецоперацию
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах