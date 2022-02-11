ЄС продовжить санкції проти Януковича і його оточення. Але на 6 місяців замість року, - ЗМІ

Європейський Союз планує продовжити санкції проти екс-президента України Віктора Януковича, запроваджені у 2014 році. Втім їх термін цього разу становитиме 6 місяців, замість року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.