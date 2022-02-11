ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС продовжить санкції проти Януковича і його оточення. Але на 6 місяців замість року, - ЗМІ

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 11 лютого 2022 14:59
ЄС продовжить санкції проти Януковича і його оточення. Але на 6 місяців замість року, - ЗМІ Фото: колишній президент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз планує продовжити санкції проти екс-президента України Віктора Януковича, запроваджені у 2014 році. Втім їх термін цього разу становитиме 6 місяців, замість року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Схоже, санкції ЄС проти Януковича і ще шести людей через привласнення державних коштів України будуть продовжені. Але для чотирьох із них - зокрема Януковича і його сина - термін дії скоротять до шести місяців замість 12", - написав журналіст.

Нагадаємо, минулого року Генеральний суд ЄС анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти Януковича та його сина Олександра.

Також стало відомо, що посли ЄС погодили зняття санкції з соратника Януковича - екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Зазначимо, нещодавно Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Янукович
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи