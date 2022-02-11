ЄС продовжить санкції проти Януковича і його оточення. Але на 6 місяців замість року, - ЗМІ
Європейський Союз планує продовжити санкції проти екс-президента України Віктора Януковича, запроваджені у 2014 році. Втім їх термін цього разу становитиме 6 місяців, замість року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Схоже, санкції ЄС проти Януковича і ще шести людей через привласнення державних коштів України будуть продовжені. Але для чотирьох із них - зокрема Януковича і його сина - термін дії скоротять до шести місяців замість 12", - написав журналіст.
Нагадаємо, минулого року Генеральний суд ЄС анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти Януковича та його сина Олександра.
Також стало відомо, що посли ЄС погодили зняття санкції з соратника Януковича - екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.
Зазначимо, нещодавно Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.