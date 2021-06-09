Суд ЕС отменил продление заморозки активов Януковича и его сына

Генеральный суд Европейского союза аннулирует акты Совета ЕС от 2019 года. Документы продлевали заморозку средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.

"Суд общей юрисдикции аннулирует акты Совета от 2019 года, продлевающие меры по замораживанию средств, наложенные на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича", - говорится в сообщении.

Суд аргументировал свое решение тем, что совет ЕС не продемонстрировала, что украинские судебные органы придерживались права обвиняемых на эффективную защиту.

Решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Санкции против Януковича продолжили в 2021 году. Соответственно, они продолжают действовать.