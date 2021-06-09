ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд ЕС отменил продление заморозки активов Януковича и его сына

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 12:51
Суд ЕС отменил продление заморозки активов Януковича и его сына Фото: бывший президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Генеральный суд Европейского союза аннулирует акты Совета ЕС от 2019 года. Документы продлевали заморозку средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.

Такую информацию распространила пресс-служба суда.

"Суд общей юрисдикции аннулирует акты Совета от 2019 года, продлевающие меры по замораживанию средств, наложенные на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича", - говорится в сообщении.

Суд аргументировал свое решение тем, что совет ЕС не продемонстрировала, что украинские судебные органы придерживались права обвиняемых на эффективную защиту.

Решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Санкции против Януковича продолжили в 2021 году. Соответственно, они продолжают действовать.

Ранее Швейцария напомнила Украине, что замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения продлится еще максимум три года. Это предусмотрено законодательством этой страны.

Отметим, по данным Государственной службы финансового мониторинга, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Янукович
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина