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ЕС продлил "крымские" санкции против России

Автор: Игорь Литвиненко

Послы Европейского одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Санкции были продлены на 6 месяцев.

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Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Им запрещают выдачу виз и замораживают их активы в ЕС. Также в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.

Ранее РБК-Украина писало, что введение санкций со стороны ЕС против России из-за аннексии Крыма блокирует Кипр.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такими действиями Кипр пытается защитить свои национальные интересы в связи с недостаточной поддержкой со стороны Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. При этом сами санкции будут введены до 23 июня 2021 года.

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