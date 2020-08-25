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Шесть стран присоединились к "крымским" санкциям ЕС против России

Брюссель, Вторник 25 августа 2020 00:59
Шесть стран присоединились к "крымским" санкциям ЕС против России
Автор: РБК-Украина

Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении России до 23 июня 2021 года

Шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Напомним, 18 июня ЕС продлил на год санкции против России из-за аннексии Крыма - ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.

Позднее Европейский союз продлил санкции против России за агрессию в Украине; действие санкций продлили до 31 января 2021 года.

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