Кипр блокирует санкции ЕС против России, - журналист

Коллаж РБК-Украина

Санкционная работа Европейского союза сейчас очень усложнилась из-за блокирования со стороны Кипра. Никосия блокирует санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

По информации журналиста, Кипр блокирует санкции против лиц, ответственных за строительство Керченского моста и кибератаки на Бундестаг в 2015 году.

Напомним, ранее шесть европейских стран, в частности и Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против России из-за аннексии Крыма.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключала возможности введения санкций против России за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, которые, вероятно, осуществило главное управление Генштаба РФ.

В 2015 году российские хакеры получили доступ к компьютеру Меркель и завладели ее электронными письмами. Кибератаку совершил хакер под псевдонимом Scaramouche. Этого же хакера также считают причастным к краже электронных писем Хиллари Клинтон в преддверии президентских выборов в США.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал Евросоюз расширить санкции против России из-за аннексии Крыма, в том числе за незаконный запуск железнодорожного сообщения между полуостровом и РФ.