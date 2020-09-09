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ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії

Автор: Игорь Литвиненко

Посли Європейського схвалили продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. Санкції були продовжені на 6 місяців.

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Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

У списку санкцій знаходяться 175 чоловік та 44 організації. Їм забороняють видачу віз і заморожують їх активи в ЄС. Також найближчим часом в санкційний списку будуть додані ще 15 чоловік і кілька організацій за будівництво Керченського мосту.

Раніше РБК-Україна писало, що введення санкцій з боку ЄС проти Росії через анексію Криму блокує Кіпр.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такими діями Кіпр намагається захистити свої національні інтереси у зв'язку з недостатньою підтримкою з боку Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що шість європейських країн підтримали рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. При цьому самі санкції будуть введені до 23 червня 2021 року.

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Новини України КримСанкції проти Росії