Кулеба объяснил, почему Кипр блокирует санкции ЕС против России

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Блокируя санкции Европейского союза против России за строительство моста с Крымом и кибератаки на Бундестаг, власти Кипра прежде всего защищают свои национальные интересы. Кипр идет на эти шаги из-за недостаточной поддержки со стороны Евросоюза.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, о блокировании санкций со стороны Кипра украинскому МИДу было давно известно.

"Я уважаю право Кипра защищать свои национальные интересы доступным ему инструментарием. Но, безусловно, мы работаем с ЕС, с киприотами для того, чтобы минимизировать негативное влияние этого процесса на национальные интересы Украины, которые мы тоже имеем и защищаем", - добавил он.

Напомним, недавно журналист издания "Радио Свобода" Рикард Джозвяк рассказал, что власти Кипра блокируют санкции ЕС против России. Никосия блокирует введение ограничений против ответственных за строительство Керченского моста и кибератаки на Бундестаг в 2015 году.

Введение санкций за кибератаки на Бундестаг, которые, вероятно, осуществило главное управление Генштаба РФ, не исключила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, Кулеба призывал ЕС расширить санкции против России за незаконный запуск железнодорожного сообщения между оккупированным Крымским полуостровом и РФ.