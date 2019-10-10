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ЕС призывает Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинцев

Новости » В мире    10.10.2019 - 00:43
ЕС призывает Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинцев
Фото: Федерика Могерини (European External Action Service)

Евросоюз приветствует последний обмен удерживаемыми между Украиной и Россией и призвал Москву освободить всех незаконно задержанных и взятых под стражу украинцев

Европейский союз (ЕС) призвал Россию освободить всех незаконно задержанных и взятых под стражу украинцев. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время слушаний в Европарламенте относительно политической ситуации в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Она приветствовала обмен заключенными между Украиной и Россией, в рамках которого в Украину вернулись задержанные Россией 24 украинских моряка, а также режиссер Олег Сенцов.

“Мы всегда будем поощрять каждый шаг, который сможет приблизить нас к урегулированию. Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно взятых под стражу украинцев и обеспечить свободное прохождение в Керченском проливе в соответствии к международному праву”, - подчеркнула Могерини.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью. Песков заявил, что все это зависит от готовности двух сторон и определенная работа в этом контексте продолжается.

Также РБК-Украина сообщало, что помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.

Однако, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией вряд ли произойдет скоро.

Зеленский: дата следующего обмена будет известна после нормандской встречи У Путина выступили за обмен пленными с Украиной в формате "всех на всех"
Новости Украины ЕвросоюзМогериниобмен пленными
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