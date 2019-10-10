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ЄС закликає Росію звільнити всіх незаконно утримуваних українців

Новини » В світі    10.10.2019 - 00:43
ЄС закликає Росію звільнити всіх незаконно утримуваних українців
Фото: Федеріка Могеріні (European External Action Service)

Євросоюз вітає останній обмін утримуваними особами між Україною і Росією і закликав Москву звільнити усіх незаконно затриманих і взятих під варту українців

Європейський союз (ЄС) закликав Росію звільнити усіх незаконно затриманих і взятих під варту українців. Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час слухань у Європарламенті щодо політичної ситуації в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Вона привітала обмін ув’язненими між Україною та Росією, в рамках якого у Україну повернулися затримані Росією 24 українські моряки, а також режисер Олег Сенцов.

“Ми завжди заохочуватимемо кожен крок, який зможе наблизити нас до урегулювання. Ми продовжуємо закликати Росію звільнити усіх незаконно взятих під варту українців і забезпечити вільне проходження у Керченській протоці відповідно до міжнародного права”, - наголосила Могеріні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною і Росією стане відома після саміту в нормандському форматі.

Раніше, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що обмін полоненими між Росією і Україною у форматі "всіх на всіх" має бути кінцевою метою. Пєсков заявив, що все це залежить від готовності обох сторін і певна робота в цьому контексті триває.

Також РБК-Україна повідомляло, що помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.

Проте, раніше представник України в тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кучма заявив, що черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться скоро.

Зеленський: дата наступного обміну буде відома після нормандської зустрічі У Путіна виступили за обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх"
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