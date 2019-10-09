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Зеленский: дата следующего обмена будет известна после нормандской встречи

Новости » Политика    09.10.2019 - 18:54
Зеленский: дата следующего обмена будет известна после нормандской встречи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сейчас Украина не обсуждает этот вопрос с Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате. Об этом он сказал на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве, передает Крым.Реалии.

Зеленский уточнил, что Украина подготовила две позиции по обмену, однако пока общения по этому вопросу с Россией нет.

"Именно на нормандском формате, были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей. Речь идет о двух обменах: наши люди есть как на территории России, так и на оккупированных территориях", - заявил глава государства.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью. Песков заявил, что все это зависит от готовности двух сторон и определенная работа в этом контексте продолжается.

Также РБК-Украина сообщало, что помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.

Однако, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией вряд ли произойдет скоро.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленныминормандский формат
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