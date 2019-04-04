ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС не признает лишение Гуайдо неприкосновенности

Новости » Политика    04.04.2019 - 13:54
ЕС не признает лишение Гуайдо неприкосновенности
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

В ЕС назвали это серьезным нарушением Конституции Венесуэлы

Европейский союз отвергает решение, принятое непризнанной Национальной конституционной ассамблеей Венесуэлы, о лишении Хуана Гуайдо парламентского иммунитета. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС от имени всех стран-членов, обнародованном на сайте Европейского Совета.

В ЕС отмечают, что решение о лишении Гуайдо иммунитета является серьезным нарушением Конституции Венесуэлы.

"Это решение является серьезным нарушением Конституции Венесуэлы, верховенства права и принципа разделения властных полномочий, поскольку единственным органом, который имеет полномочия лишать членов парламента иммунитета, является Национальная ассамблея. Такие действия подрывают поиски политического выхода из кризиса и приводят лишь к дальнейшей поляризации и эскалации напряжения в этой стране", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в заявлении указано, что Евросоюз продолжает отслеживать ситуацию в Венесуэле и использует все возможные меры для реагирования на последние события.

Напомним, ранее Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы, поддерживающая президента страны Николаса Мадуро, сняла депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд Венесуэлы обратился к ассамблее с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность Гуайдо. Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти.

Добавим, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность экономического спасения Венесуэлы в случае провала режима Мадуро.

США используют "другие средства" для выдворения военных РФ из Венесуэлы, - Помпео Администрация Трампа договаривается с Гуайдо об экономическом спасении Венесуэлы
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ЕвросоюзВенесуэла
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь