ЕС не признает лишение Гуайдо неприкосновенности

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

В ЕС назвали это серьезным нарушением Конституции Венесуэлы

Европейский союз отвергает решение, принятое непризнанной Национальной конституционной ассамблеей Венесуэлы, о лишении Хуана Гуайдо парламентского иммунитета. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС от имени всех стран-членов, обнародованном на сайте Европейского Совета.

В ЕС отмечают, что решение о лишении Гуайдо иммунитета является серьезным нарушением Конституции Венесуэлы.

"Это решение является серьезным нарушением Конституции Венесуэлы, верховенства права и принципа разделения властных полномочий, поскольку единственным органом, который имеет полномочия лишать членов парламента иммунитета, является Национальная ассамблея. Такие действия подрывают поиски политического выхода из кризиса и приводят лишь к дальнейшей поляризации и эскалации напряжения в этой стране", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в заявлении указано, что Евросоюз продолжает отслеживать ситуацию в Венесуэле и использует все возможные меры для реагирования на последние события.

Напомним, ранее Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы, поддерживающая президента страны Николаса Мадуро, сняла депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд Венесуэлы обратился к ассамблее с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность Гуайдо. Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти.

Добавим, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность экономического спасения Венесуэлы в случае провала режима Мадуро.