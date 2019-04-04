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ЄС не визнає позбавлення Гуайдо недоторканності

Новини » Політика    04.04.2019 - 13:54
ЄС не визнає позбавлення Гуайдо недоторканності
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

У ЄС назвали це серйозним порушенням Конституції Венесуели

Європейський союз відкидає рішення, прийняте невизнаною Національною конституційною асамблеєю Венесуели, щодо позбавлення Хуана Гуайдо парламентського імунітету. Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС від імені всіх країн-членів, яку оприлюднено на сайті Європейської Ради.

У ЄС зазначають, що рішення про позбавлення Гуайдо імунітету є серйозним порушенням Конституції Венесуели.

"Це рішення є серйозним порушенням Конституції Венесуели, верховенства права та принципу розподілу владних повноважень, оскільки єдиним органом, який має повноваження позбавляти членів парламенту імунітету, є Національна асамблея. Такі дії підривають пошуки політичного виходу з кризи та призводять лише до подальшої поляризації та ескалації напруги в цій країні", - підкреслюється у заяві.

Крім того, у заяві вказано, що Євросоюз продовжує відстежувати ситуацію у Венесуелі та використовує всі можливі заходи для реагування на останні події.

Нагадаємо, раніше Національна конституційна асамблея Венесуели, що підтримує президента країни Ніколаса Мадуро, зняла депутатську недоторканність з лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Як писало РБК-Україна, Верховний суд Венесуели звернувся до асамблеї з проханням відкликати депутатську недоторканність Гуайдо. Суд також заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

Додамо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість економічного порятунку Венесуели у разі провалу режиму Мадуро.

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